Гончаренко анонсировал обращения Рады к США за статусом военного союзника

Нардеп от "Европейской Солидарности" Алексей Гончаренко намерен подать в Верховную Раду подписи 150 парламентариев о созыве внеочередной сессии. На ней будет предложено рассмотреть обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса военного союзника, сообщает Обозреватель.

Об этом Гончаренко заявил 3 сентября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера". Он уточнил, что был готов подавать подписи еще в начале лета, однако его уговорили не спешить.

Нардеп уточнил, что подаст подписи на следующей неделе.

"Будем проводить внеочередную сессию и, надеюсь, Рада поддержит обращение к Конгрессу о предоставлении Украине статуса основного военного союзника США вне НАТО" , – сказал Гончаренко.

Он также рассказал, что собирался сделать это еще в начале лета, собрав необходимые 150 подписей. Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия отговорил его, потому что была надежда получить план действий по членству в НАТО или особое соглашение по безопасности.