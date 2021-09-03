Пожар в костеле Святого Николая локализовали

Спасатели локализовали пожар в столичном костеле Святого Николая. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.

"Спасательные службы города и специалисты ГСЧС локализовали пожар в Костеле Святого Николая. Пострадавших нет" , — отметил Кличко.

В Министерство культуры и информационной политики Украины уточнили, что возгорание возникло во время репетиции.

"Площадь пожара — 80 кв м.