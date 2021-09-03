Пожар в костеле Святого Николая локализовали
Спасатели локализовали пожар в столичном костеле Святого Николая. Пострадавших в результате инцидента нет, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении мэра Киева Виталия Кличко в Telegram.
"Спасательные службы города и специалисты ГСЧС локализовали пожар в Костеле Святого Николая. Пострадавших нет", — отметил Кличко.
В Министерство культуры и информационной политики Украины уточнили, что возгорание возникло во время репетиции.
"Площадь пожара — 80 кв м.
Пожар удалось оперативно локализовать. Жертв нет. Значительного ущерба зданию не нанесено. Выясняем степень повреждения органа. На месте работает полиция для выяснения причин возгорания", — говорится в сообщении в Facebook.