В посольстве США оценили встречу Зеленского с Байденом

Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США подтвердила прочность взаимоотношений двух стран, сообщает УНИАН.

Об этом заявили в посольстве США в Украине.

"Встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо" , — утверждают дипломаты.

В дипмиссии отметили, что обновленное партнерство двух стран будет сосредоточено на пяти основных направлениях сотрудничества, которые были изложены в совместном заявлении Байдена и Зеленского.