В посольстве США оценили встречу Зеленского с Байденом
Поездка украинского президента Владимира Зеленского в США подтвердила прочность взаимоотношений двух стран, сообщает УНИАН.
Об этом заявили в посольстве США в Украине.
"Встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским продемонстрировала, что связи между США и Украиной крепче, чем когда-либо", — утверждают дипломаты.
В дипмиссии отметили, что обновленное партнерство двух стран будет сосредоточено на пяти основных направлениях сотрудничества, которые были изложены в совместном заявлении Байдена и Зеленского.