В Лондоне антивакцинаторы ранили полицейских

По информации Sky News четыре полицейских получили ранения во время протеста против вакцинации в Лондоне. По данным полиции, протестующие, в основном, находятся в районе южной части Кенсингтона, сообщает РБК-Украина.

"Несколько протестующих применили силу против полиции. В ходе столкновений пострадали четверо наших сотрудников. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия" , - говорится в заявлении полиции.

Ранее они пытались штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения. Великобритания сообщила о более чем 42 тыс. новых заражений коронавирусом COVID-19 в стране за последние 24 часа.

Автор: Анна Полисученко