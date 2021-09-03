В ОП перечислили договоренности, достигнутые в США

В Офисе президента назвали все договоренности, которых удалось достичь в рамках визита Владимира Зеленского в США: речь идет как об экономических меморандумах, так и о договоренностях в медицинской сфере, сообщает Украинская правда.

В частности, подписан Меморандум о взаимопонимании между правительствами Украины и США относительно коммерческого сотрудничества. Цель документа – усиление коммерческих связей между странами. Заявляется, что стороны планируют разработку и осуществление коммерческих проектов, а также участие в государственных закупках в Украине и США, передает Офис президента.

Также было заключено три сделки на общую сумму 2,5 млрд долларов с "Укроборонпромом". Документы касаются сотрудничества с американскими оборонными компаниями.

Подписало Меморандум о взаимопонимании с Международной финансовой корпорацией (IFC) и Министерство аграрной политики. В нем говорится о финансировании ирригационных проектов.

Это же Министерство подписало Меморандум о взаимопонимании с американской компанией Lindsay по производству ирригационного оборудования в нашей стране.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заключил в США важные договоренности о сотрудничестве для украинской системы здравоохранения с лидерами мирового рынка, в частности компаниями General Electric, Medtronic и MSD.