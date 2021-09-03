Магучих взяла "золото" этапа Бриллиантовой лиги

В Брюсселе закончился очередной этап Бриллиантовой лиги. Олимпийская призерка игр в Токио Ярослава Магучих заняла первое место в прыжках в длину, сообщает Корреспондент.

Украинская спортсменка с первой попытки смогла прыгнуть на 202 см. Олимпийская чемпионка Мария Ласицкене с результатом в 200 см заняла второе место. Замкнула тройку призеров Никола МакДермотт с аналогичным результатом, однако у российской спортсменки было меньшее количество попыток, что и сыграло определяющую роль.

Ирина Геращенко закончила выступления на четвертой позиции с результатом 192 см. Юлия Левченко заняла 8-е место, не сумев прыгнуть на 192 см. Таким образом, на финал Бриллиантовой лиги Юлия не попала.