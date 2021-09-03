В Одессе поймали россиян, грабивших элитные авто

В пятницу, 3 сентября, в Одессе задержали двух граждан России за кражи имущества из элитных автомобилей. Теперь им грозит до шести лет тюрьмы, сообщает Факты.ICTV.

По данным правоохранителей, задержанные россияне — участники преступной группы. Они уже имеют судимости за такие же преступления.

Сегодня с помощью специального оборудования они проникали в автомобили и похищали имущество. Для этого 44-летний и 38-летний мужчины использовали автомобили с номерными знаками с других транспортных средств.

Сейчас полицейские проводят следственные действия, в том числе обыски по месту жительства и в автомобилях, на которых ездили злоумышленники. Также мужчин проверяют на причастность к другим преступлениям на территории Одессы и области. Теперь подозреваемым грозит до шести лет лишения свободы.