Витренко объяснил, почему "СП-2" не заработает полноценно
Российский газопровод "Северный поток-2" пока не может быть запущен. Для этого он должен соответствовать европейскому законодательству, а Россия не спешит с этим, сообщает Обозреватель.
Такое заявление в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сделал глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко. Он пояснил, что речь идет о коммерческом запуске.
Он уточнил, что сам газопровод действительно достроят и даже могут пустить газ, чтобы убедиться, что он будет идти по трубе. Но в коммерческом режиме этот проект не будет работать, пока его не сертифицирует немецкий регулятор и не утвердит Европейская комиссия.
"Для того, чтобы проект (газопровода) начал работать, нужно, чтобы было обеспечено полное соответствие европейскому законодательству. И это большой открытый вопрос. Россия не обеспечивает это соответствие", – сказал Витренко.
Глава "Нафтогаза" добавил, что на этом нюансе акцентировала внимание украинская сторона во время переговоров в США.
"Мы это объясняли американской стороне, это было услышано", – подчеркнул он.
Витренко пояснил, что Россия не готова играть по европейским правилам и продолжает использовать газ в качестве геополитического оружия.
"Сейчас нет предпосылок к тому, чтобы "Северный поток-2" заработал в коммерческом режиме, чтобы Германия разрешила это сделать", – сказал он.