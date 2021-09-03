Танцор Дорофеевой после комы вышел на подиум

Танцор из балета певицы Нади Дорофеевой, который находился в коме после избиения, Евгений Гончаренко вышел на подиум в рамках Ukrainian Fashion Week.﻿ Об этом он написал в своем Instagram﻿.

"Сегодня 17-й день после того, как я проснулся. И я уже не просто стою на ногах, а хожу на показе нашего украинского дизайнера" , – отметил он.

"Уважаемые хейтеры, я сильнее, чем вы себе могли представить. И конечно же благодаря такой огромной поддержке людей, друзей, близких и моей комьюнити. Предстоит еще много месяцев реабилитации, но все будет непременно офигенно. Дальше больше, дальше лучше" , – добавил танцор.