В школах классы начали уходить на дистанционку

В Донецкой области уже несколько школьных классов были вынуждены перейти на дистанционное обучение из-за выявленных в них случаев коронавирусного заболевания, сообщает Корреспондент.

Так, по словам директора департамента образования и науки облгосадминистрации Татьяны Сидашевой, в двух классах школ Добропольской и Николаевской территориальных общин из-за коронавируса прекращена очная форма обучения, говорится в пресс-службе Донецкой ОГА.

"Мы начали мониторинг заболеваемости учащихся и учителей. На вчерашний день у нас заболели двое учеников и шесть учителей. Это два класса - один в Добропольской территориальной общине и один в Николаевской" , - рассказала она.

Она отметила, что именно в этих ОТО по сравнению с другими - низкий процент вакцинации учителей. Чиновник обратилась к педагогическим работникам, родителям учеников с призывом активизировать процесс вакцинации от коронавируса.