Киевлянин угрожал взрывом в многоэтажке за отобранное авто

В Киеве на Троещине мужчина угрожал взорвать гранату в многоэтажном жилом доме. На месте выезжал спецназ КОРД, сообщает Обозреватель.

По предварительным данным, информация о гранате не подтвердилась. Инцидент произошел на улице Бальзака 26-А. Нашему корреспонденту удалось узнать, что у мужчины были признаки алкогольного опьянения. На такие угрозы он якобы решился из-за того, что у него отобрали автомобиль за вождение в нетрезвом виде.

Дальнейшие подробности ЧП будут устанавливать следователи. На место были стянуты значительные силы правоохранителей, в том числе и спецназ, а также автомобили скорой помощи и пожарные.