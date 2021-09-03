ГМС назвала число афганцев, попросивших убежища в Украине

370 граждан Афганистана обратилось к Государственной миграционной службы (ГМС) Украины с заявлением о признании их беженцами или лицами, нуждающимися в дополнительной защите.

«Сейчас в территориальные органы ДМС обратились 370 граждан Афганистана, которые прибыли эвакуационными рейсами, с заявлением о признании беженцем или лицом, которое требует дополнительной защиты», - говорится в сообщении на запрос журналистов Радио Свобода.

В ДМС добавили, что лицам, обратившихся за подобной защитой, гарантировано право проживания у родственников, в гостинице, арендованном жилье или в пункте временного размещения беженцев