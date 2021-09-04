Ключевые министры США посетят Киев до конца года - Стефанишина

Руководители ключевых министерств Соединенных Штатов Америки посетят Украину до конца года с целью внедрения договоренностей в сферах энергетики, климата, экономики, сообщает Цензор.НЕТ.

Об этом сообщила вицепремьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

"Начинается структурный диалог, и уже к концу года ключевые американские министры будут находиться в Киеве, где будут внедрять договоренности относительно энергетики, климата, экономики, коммерческого сотрудничества в соответствии с договоренностями по 3 миллиардам долларов" , - рассказала Стефанишина.

По ее словам, визит Владимира Зеленского в США перезапустил отношения между двумя странами. Вице-премьер также отметила, что Соединенные Штаты признали Украину ключевым союзником в Восточной Европе с точки зрения безопасности, стабилизации демократических преобразований в странах постсоветского пространства.