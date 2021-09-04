В Польше украинца оштрафовали за пьяное вождение автобуса
В Польше за управление городским автобусом в пьяном виде украинца оштрафовали и лишили прав. 46-летнего гражданина Украины задержали во время утренней проверки трезвости водителей, сообщает РБК-Украина.
"В крови мужчины, который вез пассажиров на одном из городских маршрутов, обнаружили почти одно промилле алкоголя. Нарушителя сразу задержали", - говорится на сайте местной полиции.
Суд принял решение лишить украинца водительских прав на 3 года. Кроме того, мужчину оштрафовали на 10 тыс. злотых. 46-летний украинец уже давно работает в Польше и ранее никогда не попадал в подобные ситуации.
Автор: Анна Полисученко