В Польше украинца оштрафовали за пьяное вождение автобуса

В Польше за управление городским автобусом в пьяном виде украинца оштрафовали и лишили прав. 46-летнего гражданина Украины задержали во время утренней проверки трезвости водителей, сообщает РБК-Украина.

"В крови мужчины, который вез пассажиров на одном из городских маршрутов, обнаружили почти одно промилле алкоголя. Нарушителя сразу задержали ", - говорится на сайте местной полиции.

Суд принял решение лишить украинца водительских прав на 3 года. Кроме того, мужчину оштрафовали на 10 тыс. злотых. 46-летний украинец уже давно работает в Польше и ранее никогда не попадал в подобные ситуации.

Автор: Анна Полисученко