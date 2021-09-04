Латвия намерена оградится забором от Беларуси

Власти Латвии решили выделить 29,5 млн евро для укрепления заградительных сооружений на границе с Беларусью на фоне инспирированного режимом Александра Лукашенко наплыва нелегальных мигрантов, сообщает Зеркало недели.

37 км забора из колючей проволоки установят в ближайшие один-два месяца, сообщил замглавы Государственной пограничной охраны Латвийской Республики Юрис Мартуканс в интервью Sargs.lv, опубликованном в пятницу, 3 сентября.

План на 2022-2024 годы предусматривает создание полноценной приграничной инфраструктуры, которая включает забор, технические и человеческие ресурсы.

Государственная пограничная охрана инициировала повышение предельной надбавки к зарплате сотрудников в зависимости от загруженности, интенсивности работы и других факторов.