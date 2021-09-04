В США сократили переработку нефти из-за COVID-пациентов

Нефтеперерабатывающий заводу Citgo Petroleum в Техасе пришлось закрыть несколько цехов из-за нехватки кислорода, сообщает Лента.Ру.

По данным Bloomberg, дефицит газа отмечается на фоне участившихся тяжелых случаев коронавируса, для которых необходима искусственная вентиляция легких (ИВЛ).

Завод будет работать не на полную мощность четыре дня, так как сейчас кислородные баллоны нужнее пациентам в реанимации ковидных отделений, а поставки газа нарушены.

Предприятия по переработке нефти используют технический кислород для производства серы, бензина и дизельного топлива. Citgo Petroleum приостановил эти процессы, чтобы больницы на юго-востоке США смогли спасти больше «тяжелых» больных с помощью аппаратов ИВЛ.