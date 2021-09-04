В Одессе выпустили из СИЗО подозреваемого в вымогательстве активиста

Приморский районный суд Одессы отпустил из СИЗО общественного деятеля Евгения Резвушкина, задержанного в июне по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег у предпринимательницы, сообщает УНИАН.

Как сообщили УНИАН в суде, сегодня была пересмотрена мера пресечения мужчине, который подозревается в вымогательстве.

Адвокат фигуранта утверждает, что здоровье Резвушкина после задержания ухудшилось - у него проблемы со слухом, что требует усиленного лечения. Прокуратура настаивала на содержании в СИЗО.

Заслушав стороны, суд счел нужным отпустить подозреваемого из СИЗО, заменив меру пресечения в виде содержания в СИЗО на круглосуточный домашний арест. Мера избрана на 2 месяца.