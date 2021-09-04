Япония и Россия создают аналог "Хабла"

"Роскосмос" и Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) подписали соглашение о создании ультрафиолетовой космической обсерватории "Спектр-УФ", заявил заместитель директора российского Института астрономии РАН Михаил Сачков, сообщает РИА Новости.

"С 2021 года Япония полноправный участник проекта. Подписано соглашение между "Роскосмосом" и космическим агентством Японии об изготовлении японской стороной совместно с (российскими) Институтом астрономии и Институтом космических исследований спектрографа для исследования атмосфер экзопланет" , - сказал Сачков.

Астрофизическая обсерватория "Спектр-УФ" ("Всемирная космическая обсерватория - Ультрафиолет") предназначена для наблюдений в недоступном для наземных телескопов участке ультрафиолетового спектра. "Спектр-УФ" по своим возможностям близок к американскому космическому телескопу "Хаббл".