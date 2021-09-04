Талибы пообещали афганкам образование и работу

Представитель движения «Талибан» Сухейль Шахин в разговоре с Fox News заявил, что женщины в хиджабе в Афганистане будут иметь доступ к образованию и работе, сообщает Лента.Ру.

"Права женщин будут соблюдаться. У них не будет проблем с получением образования или возможностью работать" , — пообещал Шахин.

1 сентября представитель талибов в катарской столице Доха Шира Мохаммад Аббас Станикзай сообщил, что женщинам будет позволено работать в правительстве на должностях ниже поста министра. По его словам, такая возможность будет только у женщин, которые не сотрудничали с США.

По сообщениям правозащитников ООН, ситуация с правами жительниц Афганистана в настоящий момент крайне тяжелая. Их избивают на улице, запрещают ходить в школы и похищают.