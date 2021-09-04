На Кировоградщине начальник Летной академии "погорел" на взятке

В Кировоградской области полиция уличила начальника Летной академии и его подчиненного - руководителя училища - на вымогательстве и получении взятки размером в 20 тысяч долларов, сообщает Интерфакс-Украина.

"По данным следствия, начальник академии совместно со своим подчиненным требовали и получили средства от предпринимателя за заключение соглашений о сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки студентов именно с его фирмой" , - указано в сообщении Офиса генерального прокурора.

После получения взятки мужчин задержали правоохранители. Следствие продолжается, решается вопрос о сообщение задержанным о подозрении.