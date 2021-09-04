В Минкульте отреагировали на пожар Николаевского костела
Министр культуры Украины Александр Ткаченко заверил в своем Telegram-канале, что причины пожара в соборе Святого Николая в Киеве будут тщательно расследованы.
"Эта ситуация, которая требует безусловного, неотложного внимания и расследования", - сообщил министр.
Ткаченко уточнил, что возгорание возникло во время репетиции, пламя охватило 80 кв. м. площади костела.
"Но ключевое - она ликвидирована без жертв, а также, значительный ущерб зданию не нанесен", - отметил он.
"Отдельный вопрос - степень повреждения органа. Сейчас работаем над этим и к расследованию уже подключилась Нацполиция. Сейчас костел в безопасности, за что мы благодарны коллегам из ГСЧС. Утром сообщу детали. Буду держать расследование ситуации под личным контролем", - подчеркнул Ткаченко.