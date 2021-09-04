В Минкульте отреагировали на пожар Николаевского костела

Министр культуры Украины Александр Ткаченко заверил в своем Telegram-канале, что причины пожара в соборе Святого Николая в Киеве будут тщательно расследованы.

"Эта ситуация, которая требует безусловного, неотложного внимания и расследования", - сообщил министр.

Ткаченко уточнил, что возгорание возникло во время репетиции, пламя охватило 80 кв. м. площади костела.

"Но ключевое - она ликвидирована без жертв, а также, значительный ущерб зданию не нанесен" , - отметил он.