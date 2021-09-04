Обнародован рейтинг депутатов-прогульщиков

Комитет избирателей Украины проанализировал, как депутаты Верховной Рады голосовали на протяжении двух лет. По данным КИУ, опубликованным в пятницу, 3 сентября, 12 народных депутатов пропустили более 90% голосований, сообщает Корреспондент.

Депутат Вадим Столар в течение двух лет принял участие лишь в 2,5% голосований. Степан Ивахив принял участие в 4% голосований, Вадим Рабинович - 5%, Андрей Деркач, Игорь Абрамович - 7%, Игорь Палица, Александр Дубинский, Дмитрий Шенцев - 8%, Тарас Козак - 9%, Александр Герега, Юлия Левочкина, Александр Фельдман - 10%.

Среди фракций в Раде "Слуга народа" приняла участие в 84% голосований, а представители ЕС - в 80%. Депутаты "Голоса"приняли участие в 74% голосований, группа "Доверие" - в 71%, "Батькивщина" - в 63%. Самые низкие результаты у депутатов "За будущее" - приняли участие в 53% голосований и ОПЗЖ - 46%.

"Отказ от голосований также стала формой саботажа работы ВР со стороны отдельных парламентских фракций. Несмотря на то, что в ВР введена система штрафов за отказ от голосований, это не слишком влияет на действия народных депутатов" , - отметил председатель Комитета избирателей Украины Алексей Кошель.

Верховная Рада фактически игнорирует законопроекты, разработанные представителями оппозиционных фракций, заявили в КИУ.