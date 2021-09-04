Курс валют НБУ на 4 сентября

Курс валют НБУ на 4 сентября

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 4 сентября 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 3 сентября, не изменился и остается на уровне 27.02 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 4 сентября 2021 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 32.01 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 4 сентября 2021 года.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.71 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 4 сентября 2021 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.26 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 4 сентября 2021 года.

Курс швейцарского франка не изменился и составил 29.49 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 4 сентября 2021 года.

Курс польского злотого не изменился и составил 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 4 сентября 2021 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.024700
EUR Евро 32.006700
RUB Рубль 0.371120
GBP Фунт стерлингов 37.260300
CHF Швейцарский франк 29.491700
PLN Польский злотый 7.100200
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