В новозеландском Окленде из-за теракта пострадали 7 человек

Семь человек пострадали в результате теракта в новозеландском Окленде, трое из них находятся в тяжелом состоянии, заявила премьер-министр страны Джасинда Ардерн, сообщает РИА Новости.

В пятницу мужчина напал на людей в супермаркете новозеландского города Окленд, полиции удалось застрелить злоумышленника. Премьер-министр назвала нападение терактом, было известно о шести пострадавших.

"Вчера пострадали семь человек. Пятеро из них находятся в больнице, трое – в тяжелом состоянии" , - заявила политик в прямом эфире.

Трансляция ее выступления велась на YouTube-канале газеты New Zealand Herald.

По словам Ардерн, нападавший был известен властям и находился под наблюдением правоохранителей, но ранее он не совершал никаких преступных действий, которые позволили бы посадить его в тюрьму, прежде чем он совершил нападение. Комиссар полиции Эндрю Костер сообщил, что среди пострадавших не было сотрудников полиции, все пострадавшие - обычные посетители магазина.