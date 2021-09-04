В Киеве ограничат движение из-за "Uklon Ночной забег"

В Киеве 4 сентября с 18:00 до 23:00 ограничат движение транспорта, в связи с проведением спортивного массового мероприятия "Uklon Ночной забег", сообщает Киевская горадминистрация, сообщает Интерфакс-Украина.

"По информации патрульной полиции Киева, в связи с проведением спортивного массового мероприятия 4 сентября с 18:00 до 23:00 в городе ограничат движение на улицах: Петра Сагайдачного, Набережно-Крещатицкой, Гаванском мосту (только в направлении улицы Набережно-Рыбацкой), Владимирском спуске (только в направлении улицы Петра Сагайдачного), шоссе Набережном (ограничат движение только в направлении от Днепровского спуска до улицы Набережно-Крещатицкой), Набережно-Рыбальской (ограничат только в направлении Северного моста до улицы Электриков)" , - указано в сообщении.

Заезд на мост Метро оставят с Днепровского спуска, съезд с моста Метро будет работать только на эстакаду. Движение от моста Патона будет возможно на съезд в Днепровский проезд.

По информации организаторов, главное событие "Uklon Ночной забег" будет на Контрактовой площади (от улицы Константиновской), улица Сагайдачного (от Контрактовой площади до улицы Андреевской), улице Ильинской (от Контрактовой площади до улицы Братской).

Также соревнования пройдут по таким маршрутам: детские забеги - Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - улица Петра Сагайдачного, 25 - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1, Uklon Night Run 10 km - Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - Боричев спуск - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Набережное шоссе - заезд с Набережного шоссе на Днепровский спуск - Набережное шоссе - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - Боричев спуск - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1, Uklon Night Run 5 km - Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Набережно-Крещатицкая - Гаванский мост - улица Набережно-Рыбальская остановка общественного транспорта "мостовой переход"- улица Набережно - Рыбацкая Гаванский мост - улица Набережно-Крещатицкая - эстакада левоповоротного съезда с Владимирского спуска на улицу Набережно-Крещатицкая - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1, Uklon Night Run 2 km - Контрактовая площадь, 2/1 - Контрактовая площадь - улица Петра Сагайдачного - Боричев спуск - Владимирский спуск - Европейская площадь - Владимирский спуск - Боричев спуск - улица Петра Сагайдачного - Контрактовая площадь - Контрактовая площадь, 2/1.

Как сообщается, "Uklon Ночной забег" - особый формат мероприятия, который сочетает забег по улицам ночного города и фантастическое шоу с костюмированной вечеринкой и драйвовой музыкой. Каждый участник может пробежать свою дистанцию в любом виде, а авторы самых оригинальных костюмов получат специальные призы.