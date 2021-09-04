ДТП с фурой на Львовщине - полиция уточнила число погибших

В результате ДТП в городе Рудки на Львовской области погибли три, а не четыре человека, сообщает Корреспондент.

По данным пресс-службы местной полиции в ДТП погибли водитель фуры, 47-летний пешеход и женщина, которая была его ровесницей.

"Еще две девочки в возрасте 10 и 16 лет госпитализированы, врачи прилагают все усилия, чтобы спасти их жизни" , - говорится в сообщении.

Как сообщает Сегодня, заммэра по гуманитарным вопросам города Рудки Роман Биндас сообщил, что по его информации, у фуры отказали тормоза.