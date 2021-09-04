В Apple отложили идею сканировать изображения в iPhone

Apple отложила планы сканировать изображения пользователей на предмет материалов о сексуальном насилии над детьми перед загрузкой их в облако, сообщает Украинская правда.

Как отмечается, подобное решение следует за негативной реакцией со стороны групп конфиденциальности.

В компании заявили, что "основываясь на отзывах клиентов, правозащитных групп, исследователей и других лиц, мы решили в ближайшие месяцы выделить дополнительное время, чтобы собрать информацию и внести улучшения, прежде чем выпускать эти критически важные функции безопасности детей".