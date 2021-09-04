Обнародован план властей Британии в случае смерти Елизаветы II

Издание Politico утверждает, что получило в свое распоряжение планы властей Великобритании на случай смерти королевы Елизаветы II, сообщает Новое время.

Согласно данным издания, день смерти королевы будет называться День Д. Информацию об уходе монарха Букингемский дворец передаст правительству с помощью кода Лондонский мост пал. Одним из первых о смерти Елизаветы II узнает премьер-министр.

После официального уведомления от королевского дворца флаги Уайтхолла будут приспущены не позже чем через десять минут, чтобы не вызвать «гнев общественности».

Похороны королевы пройдут через десять дней после ее смерти в Вестминстерском аббатстве. Минобороны организует оружейные салюты, а по всей стране будет объявлена минута молчания. Имя преемника королевы назовут в 10:00 утра следующего дня.

В июне 2022 году британцы отметят 70-летие со дня ее вступления на британский престол, на который она взошла 6 февраля 1952 года.