Талибы пообещали наказать стрелявших в воздух боевиков

Движение "Талибан" пообещало наказать стрелявших в воздух боевиков, сообщает Лента.Ру.

Как отмечается в сообщении, у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, будут изымать оружие и привлекать их к ответственности.

"Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности" , — говорится в заявлении.

3 сентября сообщалось, что представители талибов в Кабуле салютуют падению мятежной провинции Панджшер.