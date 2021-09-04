Талибы пообещали наказать стрелявших в воздух боевиков
Движение "Талибан" пообещало наказать стрелявших в воздух боевиков, сообщает Лента.Ру.
Как отмечается в сообщении, у боевиков, которые стреляют в воздух в городах, будут изымать оружие и привлекать их к ответственности.
"Заместитель лидера талибов Мохаммад Якуб издал ряд распоряжений в отношении тех, кто стреляет в воздух. С завтрашнего дня у каждого, кто будет стрелять в воздух в Кабуле или других городах, будет незамедлительно изъято оружие. Такие действия наносят ущерб казне, и их виновники будут привлечены к ответственности", — говорится в заявлении.
3 сентября сообщалось, что представители талибов в Кабуле салютуют падению мятежной провинции Панджшер.