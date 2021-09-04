Украинский Паралимпиец вновь отказал россиянам

Украинский легкоатлет Игорь Цветов вновь не стал делать совместное фото с российскими спортсменами во время торжественной церемонии на Паралимпиаде-2020 года в Токио, сообщает Обозреватель.

27-летний уроженец Николаева повторил свой поступок 30 августа, когда на предложение спортсменов из команды Паралимпийского комитета России (ПКР) ответил отказом.

Сафронов и Калашян без Цветова на подиуме

Цветов стал вторым в забеге на 200 метров в категории T35 ( спортсмены с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата).

Цветов и Сафронов во время забега на 200 метров

Победу с мировым рекордом добыл россиянин Дмитрий Сафронов. Третьим стал еще один представитель команды ПКР Артем Калашян.

Результаты забега

Сафронов, на вопрос российских журналистов, как он отреагировал на этот поступок, заявил, что это личное дело украинца.

"Он (Цветов) сказал: "Это любовь к Родине" , – отметил Сафронов в интервью ТАСС.

Игорь Цветов во время церемонии награждения 30 августа