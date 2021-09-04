Несущие перекрытия в костеле Св. Николая не пострадали – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский сообщил, несущие перекрытия в костеле Святого Николая в Киеве, в котором накануне произошел пожар, не пострадали, сообщает Интерфакс-Украина.

"Несущие перекрытия не пострадали. То есть конструкции костела ничего не угрожает" , - сказал Монастырский журналистам в субботу в Киеве возле костела.

Глава МВД отметил, что спасатели приехали через 6 минут после вызова.

"Конечно, если бы реакция была более длительной, очевидно произошло бы возгорание основной части костела, и, возможно, были бы более негативные последствия" , - подчеркнул он.

В свою очередь министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, также прибывший к костелу, отметил:

"Должны были начаться противоаварийные, реставрационные работы еще несколько месяцев назад. Тендер был заблокирован. Сейчас очевидно, что нужно устанавливать объем убытков и начинать уже не реставрационные работы, а противоаварийные".

Ткаченко также сказал, что в результате пожара пострадал орган, некоторые помещения возле органа, упала люстра.

Глава МВД и министр культуры высказали уверенность, что костел будет полностью восстановлен.

В свою очередь посольство Польши в Украине опубликовало фото внутри костела после пожара.

Заступник посла ???????? в ???????? @MGiergon дізнався на місці про наслідки пожежі, яка ввечері пошкодила інтер'єр будівлі костелу Святого Миколая, спорудженого поляками з Києва понад сто років тому. pic.twitter.com/WdEPCUW83C — PLinUkraine (@PLinUkraine) September 4, 2021

Как сообщалось, пожар в костеле возник в субботу вечером. По информации ГСЧС, в 22.40 он был локализован, в 23.26 – ликвидирован. Огонь частично повредил орган и внутреннюю отделку костела. Жертв и пострадавших нет. К тушению пожара привлекались 80 человек и 16 единиц техники ГСЧС.