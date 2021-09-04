Непобедимый украинский супертяж добыл очередную победу

Небитый украинский супертяжеловес Александр Бабич (7-0, 6 КО) добыл свою очередную победу на профессиональном ринге, сообщает Обозреватель.

На вечере бокса в Стамбуле 27-летний уроженец Лисичанска разбил турецкого бойца Абдулсамета Салиха.

Александр Бабич победил Абдулсамета Салиха.

Наш соотечественник владел тотальным преимуществом, но досрочно вырубить соперника не смог. Несмотря на то, что бой проходил "в одну калитку", победителя определили судьи. Все три рефери отдали преимущество украинскому боксеру.

Для Бабича это стало первым поединком в профессиональной карьере, который прошел всю дистанцию. До этого Бабич завершал все свои бои нокаутами.

Александр является выходцем из любительского бокса. В Украине он сражался со многими топовыми супертяжеловесами, такими как Выхрист и Шевадзуцкий.