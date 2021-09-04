В Умань прибыли полицейские из Израиля

Одиннадцать израильских полицейских, которые будут помогать украинским правоохранителям в обеспечении общественного порядка и безопасности во время празднования Рош ха-Шана, прибыли в Умань.

Полицейские Израиля совместно с украинскими правоохранителями будут нести службу в местах компактного проживания и паломничества брацлавских хасидов.

Начальник Главного управления Национальной полиции в Черкасской области Михаил Куратченко показал израильским коллегам Международную полицейскую станцию и малый ситуационный центр, который оснащен всеми техническими возможностями для контроля и безопасности на улицах во время празднования иудейского нового года. Также правоохранители совместно обследовали район паломничества.

Полицейские Украины и Израиля до 11 сентября будут следить за порядком во время празднования Рош ха-Шана.

Как сообщалось, ранее более 600 сотрудников полиции и более 200 военнослужащих Национальной гвардии прибыли в Умань для обеспечения общественного порядка и безопасности в Умани.

Каждую осень паломники едут в Умань, чтобы на могиле своего духовного лидера Нахмана отпраздновать Рош ха-Шана. Он родился в городе Меджибож (сейчас - Хмельницкая область) в 1772 году (5532 году от сотворения мира по еврейскому календарю). Затем вел кочевой образ жизни, бывал в разных городках Украины, в основном, в Медведевке и Златополье, а последние 8 лет жизни провел в Браславе (сейчас - Беларусь). В 1808 году Раби Нахман заболел туберкулезом, поселился в Умани, где и был похоронен в 1810 году. С тех пор этот город стал центром поклонения хасидов, куда они съезжаются со всего мира каждый еврейский Новый год.

В этом году массовое празднование иудейского нового года приходится на 6-8 сентября.