Названа причина пожара в костеле в Киеве

По предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.

"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00" , - сказал он журналистам в субботу возле костела.

Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.