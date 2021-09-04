Названа причина пожара в костеле в Киеве
По предварительным выводам, возгорание в органе стало причиной пожара в костеле Святого Николая в Киеве, сообщает Интерфакс-Украина.
Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский.
"Предварительный вывод, что причиной возгорания было короткое замыкание в органе, потому что возгорание было во время репетиции, которая проводилась после 21.00", - сказал он журналистам в субботу возле костела.
Глава МВД сообщил, что открыто уголовное производство за нарушение правил пожарной безопасности. Взяты образцы для экспертизы.