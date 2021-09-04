США бросили в Афганистане десятки тысяч автомобилей

После вывода войск США из Афгани­стана в стране остались десятки тысяч армейских машин, закупленных на деньги американских налогоплательщиков, сообщает Autoconsulting.

Washington Post выяснил, что в распоряжении армии находились 76 тысяч автомобилей, в том числе 43 тысячи пикапов Ford Ranger, 22 тысячи армейских внедорожников Humvee и примерно 900 бронемашин типа MRAP.

Около 70 процентов всех ввезенных автомобилей американцы передали местным военным, оставшиеся — силам национальной полиции.

По данным газеты, которая приводи слова главы Центрального командо­вания США генерала Кеннетта Маккензи-младшего, перед завер­шением эвакуации из Кабула американские военные вывели из строя 70 бронемашин, 27 внедорожников Humwee и 73 самолета, которые находились в аэропорту Кабула.

Однако большинство армейских автомобилей осталось в Афганистане и используется Талибаном.

Здесь уместно привести цифры помощи ВСУ. За все годы, с 2014 по 2021 США передали в Украину чуть более 300 Humwee, притом часть из них была после длительного хранения и сразу же требовала капитального ремонта. К примеру, одна из партий HMMWV была с брезентовыми дверями и предназначена для другого климата. Их приходилось дооборудовать уже здесь.