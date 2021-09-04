UA:Перший на гимне РФ прервал трансляцию Паралимпиады

Официальный вещатель Паралимпиады-2020 в Украине телеканал UA:Перший не стал полностью показывать награждение победителей забега на 200 метров, который выиграл атлет из команд Паралимпийского комитета России (ПКР), сообщает Обозреватель.

Вместо концерта Чайковского, который заменяет гимн России на Паралимпийских играх, в эфире начал транслироваться рекламный блок.

Церемония награждение. Источник: Кадр из трансляции

Победу в 200-метровке с мировым рекордом добыл Дмитрий Сафронов. Украинский атлет Игорь Цветов стал вторым. Режиссеры UA:Перший показали торжественную церемонию до того момента, пока все три атлета не надели медали. В тот момент когда диктор по стадион объявил о том, что сейчас прозвучит гимн, режиссеры переключили показ на рекламу.

Отметим, что Цветов также поступил и после 100-метровки, когда не стал подниматься на подиум для совместного снимка.

Игорь Цветов

Напомним, что российский Первый канал ушел на рекламу перед выходом сборной Украины на церемонии открытия Олимпийских игр-2020 в Токио и не показал проход "желто-синих".

Выход украинских спортсменов не показали в РФ

На Евро-2020 Первый канал России вырезал гимн Украины из трансляции матча с Англией.