Зеленская в модном наряде появилась на публике в США

Первая леди Украины Елена Зеленская продолжает свой рабочий визит в США. Она активно проводит встречи, где демонстрирует стильные и модные образы. На этот раз Елена облачилась в темный элегантный костюм, сообщает Обозреватель.

Соответствующие фото Зеленская опубликовала на странице в Instagram.

В кадре она появилась в сдержанном аутфите – на ней были белоснежная футболка и темно-серый костюм, который состоял из объемных брюк и жакета прямого кроя.

Елена Зеленская на встрече в США. Источник: Instagram Елены Зеленской

Елена Зеленская похвасталась новым стильным образом в США. Источник: Instagram Елены Зеленской

В свой образ Зеленская добавила коричневые туфли на небольшом каблуке. Стильную брошь с камнями Елена закрепила на самом жакете.

Волосы первая леди Украины решила распустить – она сделала аккуратную укладку. Завершила свой образ Елена нежным дневным макияжем с акцентом на глаза.

В свой образ Зеленская добавила коричневые туфли на небольшом каблуке. Источник: Instagram Елены Зеленской