Украину могут наводнить утопленные автомобили из США

Восток США охватил один из самых масштабных катаклизмов в истории – ураган Ида. Он привел к серьезному наводнению и ливням, вследствие чего тысячи автомобилей превратились в утопленников, сообщает АвтоПортал.

Нетрудно догадаться, что немалая часть утопленных машин может появиться в Украине (после того, как их спишут по страховой и отправят на аукционы).

На фото, которые публикуют американские СМИ, многие автомобили не просто оказались «подтоплены», а затоплены основательно – какие-то машины залило водой в половину высоты кузова, другие же – чуть ли не полностью ушли под воду. Кроме того, часть транспортных средств получили механические повреждения по части кузова – от упавших на них деревьев, обломков разлетевшихся кровель, стен разрушенных зданий и др.

Ураган Ида унес жизни полсотни американцев. Тысячи людей остались без крыши над головой, миллионы – без электричества. Во многих городах был введен режим чрезвычайного положения. Ида относится к шторму четвертой категории, скорость его ветра – 230 км/ч.

Отметим, что несколько недель назад с серьезными потопами столкнулись Европа и Китай. Поврежденные машины из этих регионов тоже скоро могут оказаться в Украине.