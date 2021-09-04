Названы сроки открытия аэропорта Кабула

Аэропорт Кабула начнет принимать гражданские рейсы сразу же после восстановления, сообщает Лента.Ру.

По словам посла Катара в Афганистане Саида бин Мубарака Аль-Хаярина, на данный момент в международном аэропорту Кабула проводят ремонтные работы.

"Группа специалистов подготовила аэропорт для приема гражданских рейсов в ближайшее время" , — отметил посол.

Точной даты открытия он не назвал.

Уточняется, что из аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле уже запущены два рейса — в Мазари-Шариф и Кандагар. Взлетно-посадочная полоса была отремонтирована в сотрудничестве с властями Афганистана.

Также аэропорт готовится к принятию рейсов с гуманитарной помощью. Ожидается, что гуманитарную работу Организации объединенных наций (ООН) будет финансировать Конгресс США. Руководитель ООН Антониу Гутерриш собирается в Женеву, чтобы 13 сентября созвать конференцию на высшем уровне по вопросам помощи Афганистану.

В настоящий момент Афганистане продолжаются боевые действия. 4 сентября стало известно, что радикальное движение «Талибан» установило контроль над стратегически важным районом афганской провинции Панджшер Хинджем.