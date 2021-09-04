Украинец пытался выехать в Польшу в грузовом вагоне

Пограничники Волынского отряда задержали украинца, который пытался незаконно выехать в Польшу в грузовом вагоне, сообщает УНИАН.

Как сообщили в Государственной пограничной службе Украины, нелегального путешественника обнаружил пограничный наряд во время проверки поезда, следовавшего в Польшу через пункт пропуска "Владимир-Волынский".

"Заглянув в один из грузовых вагонов, пограничники заметили мужчину. Никаких документов он при себе не имел, правоохранителям же сообщил, что является жителем Ривненской области. Мужчина признался, что таким образом пытался избежать паспортного контроля и незаконно попасть за границу" , - говорится в сообщении.

Отмечается, что за попытку незаконного пересечения границы мужчине придется отвечать в суде.