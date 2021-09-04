В Днепр съехались дайверы из разных стран мира

4 сентября в Днепре провели первый в Украине Международный фестиваль дайвинга. В сквере "Прибрежный" собрались 150 профессиональных дайверов и любителей из Украины и разных стран мира – в частности с острова Панглао (Филиппины), из Мексики и Болгарии, сообщает Обозреватель.

Гость из Мексики, исследователь пещер и инструктор по пещерному дайвингу Андрей Станишевский отметил: такие встречи вдохновляют людей не только заниматься дайвингом, но и путешествовать.

В Днепр съехались опытные дайверы из разных стран мира

"Я не раз нырял в Украине. Сейчас здесь можно видеть ощутимый подъем интереса к дайвингу. Приятно, что Украина не теряет этого увлечения. Это – замечательное мероприятие. Хотелось бы также донести до слушателей, чем интересна Мексика, и почему стоит ее посетить" , – говорит пан Станишевский.

В Днепр съехались опытные дайверы из разных стран мира

В Днепр съехались опытные дайверы из разных стран мира

Гостям фестиваля представили экспозицию снимков подводного мира, а также выставку профессионального снаряжения. Во время форума участники дискутировали о разновидности погружений, особенности снаряжения и его использования.

В Днепр съехались опытные дайверы из разных стран мира

"Это – обмен опытом. Мы хотим объединить всех дайверов. Рассказываем им об агентстве, которое может сертифицировать их на технические погружения. Надеемся, что развитие этого в Украине будет мощным. Только за последние два месяца было сертифицировано около 190 технических дайверов (технический дайвинг не предусматривает ограничений по глубине погружения и требует более сложной подготовки, – ред.)" , – рассказал обладатель лицензии международной организации "International Association Nitrox &﻿ Technical Divers" Владислав Камынин .

В Днепр съехались опытные дайверы из разных стран мира

В Днепр съехались опытные дайверы из разных стран мира

Идея организовать большую встречу сообщества принадлежит самим дайверам. Они предложили ее мэру Днепра, который также является одним из самых опытных дайверов в стране. Борис Филатов отметил – в планах сделать фестиваль ежегодным: "Мы решили организовать этот фестиваль не только потому, что Днепр – город на воде. Но и потому, что дайверское движение в городе довольно мощное – и не только на уровне инструкторов, соответствующих центров, профильных школ, федераций. Оно пользуется популярностью среди людей. Индустрия дайвинга развивается быстро. Этим занимается очень много людей по всему миру".

В Днепр съехались опытные дайверы из разных стран мира