Поврежденный фонтан на Арсенальной площади в Киеве починили
Фонтан на Арсенальной площади в Киеве восстановили, сообщает УНИАН.
Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.
"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен", - написал Кличко.
Он напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной.
"Соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства...", - подчеркнул мэр.
Напомним, вечером 1 сентября Кличко торжественно открыл обновленную Арсенальную площадь с фонтаном. На следующий день утром в фонтан провалился грузовой автомобиль. Инвестор проекта пообещал до конца недели восстановить фонтан.