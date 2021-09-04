Поврежденный фонтан на Арсенальной площади в Киеве починили

Фонтан на Арсенальной площади в Киеве восстановили, сообщает УНИАН.

Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Специалисты уже восстановили и сегодня протестовали фонтан на Арсенальной площади. Приходите вечером, фонтан будет работать и будет подсвечен" , - написал Кличко.

Он напомнил, что обновленная Арсенальная площадь является пешеходной зоной.

"Соответствующий знак там установили еще перед открытием общественного пространства..." , - подчеркнул мэр.

Напомним, вечером 1 сентября Кличко торжественно открыл обновленную Арсенальную площадь с фонтаном. На следующий день утром в фонтан провалился грузовой автомобиль. Инвестор проекта пообещал до конца недели восстановить фонтан.