Бизнесмены выделяют деньги на восстановление костела – Ткаченко
Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление костела Святого Николая в Киеве, который горел в пятницу вечером, сообщает Украинская правда.
Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.
Как сообщил Ткаченко, министерство получает сообщения и звонки со всей страны с предложениями помощи костелу.
Средства уже выделили основатель и совладелец компании Rozetka Владислав Чечеткин, соучредитель Monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-Банк Виктория Михайле.
По словам министра, благодаря этому уже есть часть суммы на противоаварийные работы.
В то же время он отметил, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа.