Бизнесмены выделяют деньги на восстановление костела – Ткаченко

Ряд бизнесменов выделили средства на восстановление костела Святого Николая в Киеве, который горел в пятницу вечером, сообщает Украинская правда.

Об этом заявил министр культуры Александр Ткаченко.

Как сообщил Ткаченко, министерство получает сообщения и звонки со всей страны с предложениями помощи костелу.

Средства уже выделили основатель и совладелец компании Rozetka Владислав Чечеткин, соучредитель Monobank Олег Гороховский, совладелец группы терминалов TIS Андрей Ставницер, председатель правления Альфа-Банк Виктория Михайле.

По словам министра, благодаря этому уже есть часть суммы на противоаварийные работы.

В то же время он отметил, что полное восстановление костела будет стоить десятки миллионов гривен, как и восстановление органа.