Красивая осанка за 5 минут в день: 7 упражнений для спины

Ровная осанка – это не только красота и грациозность, но и здоровый позвоночник, похвастаться которым могут далеко не все, у кого сидячая работа. Ловите простые упражнения, которые помогут укрепить мышцы спины и не сутулиться, сообщает 24 Канал.

Согласитесь, не каждый может заметить собственную сутулость, а контролировать положение испить в течение всего рабочего дня в офисе и совсем сложно. Однако над хорошей осанкой можно всегда поработать. Стоит лишь несколько минут в день уделять специальному комплексу упражнений. Главное – не лениться и не забывать выделять время на тренировки.

Тренер Катя Качан подготовила сет упражнений, которые помогут улучшить вашу осанку.

Тренировка для спины

Разведение согнутых рук: 30 секунд;

30 секунд; Отвод и махи руками: 30 секунд;

30 секунд; Жим и разведение рук: 30 секунд;

30 секунд; Модифицированный "супермен": 30 секунд;

30 секунд; Статический "супермен": 30 секунд;

30 секунд; "Собака-птица": по 30 секунд на каждую сторону;

по 30 секунд на каждую сторону; Статика: по 30 секунд на каждую сторону.

Советы от тренера: все упражнения выполняйте по 30 секунд. Отдых между упражнениями 10 – 15 секунд. Делайте 3 круга с 1 минутой перерыва между ними.

Приятной тренировки!