Новый транш Украине от МВФ обсудят в сентябре – Устенко

Осенью Украина осуществляет ряд выплат по внешнему долгу, в то же время золотовалютные резервы полные, сообщает Укринформ.

Об этом рассказал советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

"Золотовалютные резервы полные, там содержится свыше 30 млрд долл. Это фактически свыше 5 месяцев, почти 6 месяцев нашего критического импорта, в два раза больше нормы, необходимой для того, чтобы мы говорили о том, что страна находится в стабильной финансовой ситуации с точки зрения внешних выплат" , - подчеркнул Устенко.

По его словам, сентябрьские выплаты Украины можно назвать масштабными, но причин для опасений нет.

"Выплаты, действительно, в этом месяце большие - в сентябре 2,8 млрд долл. Первая выплата уже была сделана на этой неделе. Мы выплатили 1,5 млрд долл. по европейским облигациям, которые брались в 2015 году еще предыдущей администрацией... Следующая большая выплата, которая должна быть в этом месяце - еще 1 млрд долл. ... по долгам, взятым в 2016 году. И незначительная выплата в 300 млн долл. должен уйти в конце этого месяца, но "подушка безопасности" полностью сформирована. Нет причин для опасений" , - заметил советник Президента.

Он также подчеркнул, что возможность получения новых денежных средств от МВФ Украина поднимет во время визита миссии Международного валютного фонда в Киев, который ожидается в этом месяце.

"Что касается новых возможных денежных средств, которые мы должны получить от Международного валютного фонда, вы помните, что был более чем успешный разговор Президента Зеленского с управляющим директором МВФ Кристалиной Георгиевой. Достигнута договоренность: в сентябре, буквально в ближайшие дни, мы ждем в Киеве миссию МВФ" , - сказал Устенко.

В этом контексте он подчеркнул, что Украина во исполнение своих обязательств усиливает независимость Нацбанка и активизирует усилия в борьбе с коррупцией. Соответствующие инициативы вскоре рассмотрит парламент.

"Также наш парламент планирует проголосовать два достаточно важных законопроекта, один из которых усиливает независимость Национального банка, что так необходимо для страны, где политические дискуссии порой зашкаливают. Второй закон, который должен быть проголосован в Верховной Раде, касается усиления нашей антикоррупционной архитектуры" , - сказал Устенко.

Он подчеркнул, что Украина выполняет свои обязательства, и во время визита миссии МВФ в Киев вопрос о предоставлении очередного транша будет вынесен на заседание Совета директоров.