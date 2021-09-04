Tesla Cybertruck выйдет с сильным запозданием

Илон Маск подробно рассказал о задержке перспективного пикапа. Модель выйдет только под закат 2022 года, сообщает InsideEVs.

Глава Tesla уточнил сроки переноса электрического пикапа Cybertruck, сообщает electrek.co. Теперь, согласно официальным данным, машина выйдет только в конце 2022 года.

Ранее уже появлялась информация, что компания перенесла сроки дебюта Cybertruck на 2022–й. Однако тогда ожидали появление автомобиля в начале следующего года. Тем не менее, мы сделали предположение, что и в первом квартале запустить машину в производство вряд–ли получится. Как минимум, если бренду не удастся освоить масштабное производство батарей 4680. Как оказалось, наши опасения были верными.

Интересно, что причиной такой корректировки сроков могут служить как глобальные проблемы с дефицитом полупроводников и логистикой, так и чисто инженерные просчёты. До этого в СМИ всплывала информация, что проектирование корпуса автомобиля только–только завершилось. При этом, как уверяют источники, сложности с уникальным каркасом–экзоскелетом сыграли чуть–ли не решающую роль в задержке пикапа.

При этом есть и производственные проблемы – освоение кроссовера Model Y на новом заводе Gigafactory Texas, на котором и должен производиться Cybertruck. Сейчас все силы пустили на запуск популярной модели, чтобы попытаться удовлетворить существующий спрос.

Кроме того, согласно источникам внутри компании, которые ответили на вопросы канадского портала Electrek, Маск не уверен, что сможет выйти на необходимый объём производства Cybertruck даже к концу 2023 года. Причиной тому называется наличие в пикапе огромного количества новейших ресурсоёмких и дорогих технологий компании.