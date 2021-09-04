В Киеве подорожала недвижимость под офисы и магазины

С начала текущего года арендные ставки на рынке коммерческой недвижимости практически не изменились. Однако на 5-10% выросли цены на приобретение таких помещений в зависимости от характеристик объекта, свидетельствуют данные агентства Park Lane, сообщает UBR.

Так, арендовать квадратный метр в центре Киева в объектах высокого класса можно за $25-40 в месяц. Речь идет о недвижимости ближе к центру – в Шевченковском, Голосеевском и Дарницком районах.

Купить такое помещение можно за $2000-5000 в зависимости от метража и назначения объектов.

Что касается более отдаленных от центра районов, то аренда "квадрата" обойдется в $15-25 в месяц. При этом купить коммерческое помещение можно за $1500-3000.

Кроме того, начиная с середины августа вырос спрос на нежилую недвижимость. В частности, арендаторы интересуются помещениями для размещения офисов, магазинов, ресторанов и бутиков.

"Интерес к рынку коммерческой недвижимости в этом сезоне превышает показатели прошлого года. Многие компании возвращаются к работе в офисах и подбирают помещения исходя их своих потребностей. Мы видим "миграцию" одних компаний в более компактные помещения, других – в более просторные" , – отметила гендиректор агентства Виктория Барабаш.

К тому же наблюдается баланс спроса и предложения на рынке. Для подбора помещения не требуется много времени. Традиционно арендаторов и покупателей интересуют объекты возле метро и транспортных развязок.