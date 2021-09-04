В Украине выросла стоимость молока
В Украине увеличились закупочные цены на молоко. Главной причиной такого роста является ситуация на внутреннем рынке. В частности, наблюдается уменьшение предложения сырого молока, сообщает РБК-Украина.
Об этом пишет SEEDS.
Так, подорожание продлится в течение следующих двух месяцев.
Как рассказал аналитик Ассоциации производителей молока (АПМ) Владимир Андриец, вырастут и розничные цены на молочную продукцию.
"Сейчас зафиксированы такие средние цены на молоко-сырье: экстрасорт - 10,65 грн/кг(+ 20 коп.), высший - 10,50 грн/кг (+30 коп.), первый - 10,30 грн/кг (40 коп.) без НДС. Средние цены на большие и средние партии продукта екстрасорту по регионам: север и центр – 10,8 грн/кг, юг – 10,9 грн/кг, восток – 10,75 грн/кг, запад – 10,70 грн/кг", – сказал специалист.
Польза молока
Сегодня этот продукт уже исследован достаточно тщательно, его химический состав и физические свойства давно известны, эффективность доказана. А значительное количество людей просто не может представить свой суточный рацион без стакана молока. Но существует и множество других полезных свойств молока, о которых мало кто знает:
- Молоко успокаивает нервную систему, кальций и фосфор принимают участие в построении клеток головного мозга;
- Молоко, путем высокого содержания белка помогает нарастить мышечную массу;
- Молоко улучшает работу желудка, благоприятно воздействует на его слизистую оболочку и является эффективным средством при изжоге;
- Молоко улучшает работу сердечно-сосудистой системы;
- Молоко помогает при простуде. Для больного горла стакан горячего молока (особенно с медом и маслом) - лучшее лекарство;
- Теплое молоко с медом считается эффективным средством от бессонницы, не будучи снотворным средством. Выпитое на ночь молоко успокаивает организм, снижает секрецию желудочного сока путем воздействия на рецепторы. Этот напиток способен утолять жажду;
- Молоко благодаря сбалансированному составу и высокой переваримости питательных веществ полезно для детей.