Девушка убитого украинца в Польше раскрыла подробности

В Польше во Вроцлаве полицейские избили 25-летнего украинца при задержании и оставили связанным ремнями в вытрезвителе, после чего парень умер. Трагедия произошла еще в конце июля, но только недавно стала известна общественности. МИД Украины контролирует расследование дела, а польская сторона проинформировала о наказании некоторых "копов", сообщает РБК-Украина.

Новые подробности вопиющего случая раскрыла девушка погибшего уроженца Тернополя, уехавшего на заработки в Польшу, рассказав о роковом для Дмитрия Никифоренко дне.

Об этом передает издание "ТЕРЕН".

Сузанна Водоливова из Полтавы познакомилась с ним на заработках в Польше, и пара жила вместе, собираясь пожениться и в дальнейшем остаться тут.

Тернополянин во Вроцлаве работал на строительстве около 2 лет, ждал карту поляка.

Девушка подчеркивает, что парень просто не мог спровоцировать польских полицейских на такие жесткие действия. И вообще она ни разу не видела Никифоренко агрессивным. Кроме того, в день его гибели они постоянно созванивались по телефону и общались.

"Дима не был ни алкоголиком, ни наркоманом, как теперь говорят в польской полиции. Он всю жизнь занимался спортом, вообще не пил. Но в тот вечер согласился посидеть с ребятами после смены, так как только начал работать в этом месте и не хотел быть "белой вороной"" , - говорит Сузанна.

25-летний Дмитрий Никифоренко из Тернополя работал в Польше и жил с девушкой (фото: facebook.com)

С коллегами они устроили барбекю, жарили сосиски, немного выпили, но Дима поддерживал связь с девушкой, и сказал ей, что собрался уходить домой поспать.

В последний раз, когда пара общалась по телефону, украинец был на остановке, но затем связь прервалась. В дальнейшем на вызовы больше он не отвечал.

Дмитрий Никифоренко и Сузанна Водоливова собирались пожениться (фото: facebook.com)

Польские "копы" уверяют, что парень якобы буянил в автобусе, из-за чего его высадили на остановке.

Видеозапись с кадрами, как полицейские вместе с работниками вытрезвителя били украинца и душили, хотя он вел себя не агрессивно, подтверждает слова девушки.

Сузанна рассказала, что о смерти парня узнала только на третьи сутки поисков, но только через неделю им позволили опознать тело.

Дмитрий Никифоренко (фото: facebook.com)

"Сначала нам сказали, что у него остановилось сердце. Затем, что его пришлось связать, потому что он был агрессивным. Но позже ко мне дозвонился журналист польского СМИ, который видел запись из вытрезвителя... Он рассказал, что Диму мучили, пытали и били... Они держали его, брызгали из газового баллончика... Он умолял, чтобы его не били. То, что он укусил полицейского, - это правда. Но укусил когда? Они все сидели на нем и душили, и он укусил, чтобы хоть как-то вырваться. Он боролся до последнего, чтобы его отпустили" , - не сдерживает слез девушка.

Она добавляет, что хотя тоже работала в Польше, в эту страну после произошедшего больше не вернется.

Девушка Дмитрия Никифоренко рассказала о трагической гибели парня после избиения польскими полицейскими (фото: facebook.com)

В полиции Вроцлава по данному факту проводят служебное расследование. Делом занимается также прокуратура Свидници, которая отстранила от работы двух подозреваемых в смерти украинца, и еще двух - уволили.