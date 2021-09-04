Порошенко рассказал, куда нужно направить деньги МВФ

Деньги, полученные от МВФ как помощь во время пандемии, должны быть направлены не на хищение, а на социальную защиту граждан – в первую очередь военных и пенсионеров, сообщает Обозреватель.

Об этом заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время выступления на форуме "От фундамента государственности в Украину будущего" в Харькове, пишет "Европейская Солидарность﻿".

"Средства, которые мы получили сейчас 2,7 миллиарда долларов от МВФ – это не поддержка Украины в связи с выполнением каких-то программ, это подарок. Подарок всему миру в виде 600 миллиардов для того, чтобы облегчить выход из кризиса. Куда направить эти деньги? Мы изучили опыт нескольких стран Европы, в том числе Польши. Мы в понедельник выходим с инициативой, которая называется "Тринадцатая пенсия" , – говорит Порошенко.

Петр Порошенко. Источник: Eurosolidarity.org

"Тринадцатая пенсия пенсионерам Украины, которым вопреки закона не индексировались пенсии в связи с ростом цен. У нас же закон четко предусматривает: цены растут – пенсия должна повыситься ровно настолько же для защиты потребительского уровня пенсионера. Этого не делают. Пенсионеров сделали беднее. Поэтому все, у кого пенсия ниже средней, должны в ноябре получить тринадцатую пенсию" , – объясняет Порошенко.

"Второе направление – армия. В 2018-м году, когда мы завершали программу повышения денежного обеспечения военнослужащих, средняя заработная плата военнослужащих в зоне Операции Объединенных Сил на 60% была большая средней заработной платы в стране. Сейчас – на 27% меньше" , – констатирует Петр Порошенко.

"Мы должны немедленно за счет этих средств повысить уровень денежного обеспечения украинских военнослужащих. Это будет настоящий почет и уважение, потому что Вооруженные силы Украины пользуются наибольшим уважением населения Украины" , – отмечает пятый президент.

Порошенко также отметил, что в ВСУ пока есть значительные задержки с выплатой денежного довольствия. Лидер "Европейской Солидарности" обратился к властям с требованием немедленно погасить эти долги перед защитниками Украины.